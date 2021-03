Ita : La Juve retient Cristiano Ronaldo et lui impose un coach

Dans : Serie A.

Malgré les rumeurs persistantes, Cristiano Ronaldo ne quittera pas la Juventus Turin cet été. Le vice-président de la Vieille Dame Pavel Nedved s’est montré catégorique sur l’avenir de l’attaquant portugais qui ne changera pas d’entraîneur la saison prochaine.

Certains croient savoir que Cristiano Ronaldo se verrait bien revenir au Real Madrid, là où le Portugais a sans douté passé ses meilleures saisons. Quand d’autres soulignent une nécessité pour la Juventus Turin d’économiser le salaire imposant de CR7. Quoi qu’il en soit, les deux versions se rejoignent et mènent à un éventuel départ de la star très critiquée pour ses performances jugées insuffisantes depuis son arrivée. C’est pourquoi Pavel Nedved a réalisé une double mise au point.

« Pour moi, il est intouchable, a prévenu le vice-président de la Juve pour DAZN. Il a un contrat jusqu'en 2022 et il restera. Ensuite on verra ce qui se passera. Cristiano Ronaldo nous a donné une impulsion vers les sommets du football, tant sur le plan sportif qu'au niveau de l'image. Sur son niveau de jeu, il n’y a rien à dire, il a marqué plus de 100 buts en 120 matchs et en plus, il nous a qualifiés en Ligue des Champions. C'est un garçon très simple même si vu de l'extérieur, ce n'est peut-être pas ce que l'on perçoit. Il a un talent immense et il a atteint des objectifs incroyables grâce à son travail. »

Toujours avec Pirlo

Cristiano Ronaldo ne bougera pas. Et même s’il se dit que son profil ne correspond pas à la philosophie de son entraîneur, Andrea Pirlo restera lui aussi. « Pirlo est et sera l'entraîneur de la Juventus à 100%, a certifié Nedved. Nous avons épousé un projet avec Andrea (Agnelli, le président), sachant les difficultés qu'il y aurait. Nous voulions faire quelque chose de plus, mais nous n'avons pas réussi, les difficultés étaient prévues. Nous avons un nouvel entraîneur, avec un effectif très rajeuni. Nous sommes très calmes, sur le chemin que nous voulions et nous gardons ce cap. Il a tout pour devenir un grand entraîneur. Faire des promesses après six mois est difficile. » Partie pour perdre son titre en Serie A, la Juve ne changera pas ses plans pour autant.