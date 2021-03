Mercato : Cristiano Ronaldo au Real Madrid, la rumeur enfle !

Dans : Liga.

A un an de la fin de son contrat avec la Juventus, Cristiano Ronaldo est de plus en plus souvent cité comme un possible renfort du Real Madrid l'été prochain. CR7 attend un appel de Florentino Perez.

Du côté de la Juventus, c’est la soupe à la grimace depuis l’élimination précoce en Ligue des champions, d’autant plus que la Vieille Dame a encore perdu du terrain en Serie A où le Scudetto n’est plus à l’ordre du jour. Désormais, la formation d’Andrea Pirlo doit se méfier de l’Atalanta et de Naples, revenus à ses trousses. Au milieu de tout cela, Andrea Agnelli doit lui se pencher sur un dossier spectaculaire, à savoir celui de la prolongation ou non de Cristiano Ronaldo. Car la star portugaise de la Juventus va bientôt entamer la dernière année de son contrat, et forcément le club italien n’a pas l’intention de voir CR7 partir libre dans un an. A l’heure où les Bianconeri se demandent s’il est raisonnable de conserver Cristiano Ronaldo et son salaire énorme, la presse espagnole est convaincue que ce dernier est, lui, décidé à repartir au Real Madrid si Florentino Perez lui propose. Et Marca remet cela, le média proche des Merengue étant persuadé que le retour de Cristiano Ronaldo à Madrid, trois ans après avoir quitté la Liga, n’avait jamais été aussi proche.

Zidane favorable au retour de Cristiano Ronaldo

Ce come-back de Cristiano Ronaldo a déjà été validé par Zinedine Zidane, lequel a fait récemment savoir que forcément un joueur comme CR7 ne pouvait pas se refuser. « La première étape pour voir Cristiano Ronaldo et le Real Madrid réunis était que le joueur décide de quitter la Juventus, mais il a compris que son aventure italienne est terminée. Il a quitté Madrid pour Turin en 2018 avec l'idée qu'il serait au centre d'un projet visant à remporter la Ligue des champions, dans le but de faire de la Juventus une puissance européenne comme le Real Madrid l’avait été. Mais les choses ne se sont pas passées ainsi, et il n'a atteint qu'une seule fois les quarts de finale de la C1. En raison de ces difficultés, il est prêt à quitter la Juventus. Avec Cristiano Ronaldo prêt à partir en espérant revenir dans la capitale espagnole, les Merengue doivent désormais savoir si un accord peut se réaliser, car depuis trois ans les choses ont changé et CR7 le sait aussi », explique Nuno Loz, dans le quotidien sportif.