Ita : L'Inter proche du Scudetto, la Juventus se rassure

Dans : Serie A.

Ce mercredi soir, le calendrier de Serie A se mettait à jour, l'Inter et la Juventus se sont imposés, deux succès qui valent de l'or.

En quête du titre de d'Italie, l'Inter a battu Sassuolo (2-1) et la formation milanaise compte désormais 11 points d'avance sur son dauphin et voisin de l'AC Milan alors qu'il reste encore 9 journée à disputer en Serie A. Dans l'autre match au menu de ce mercredi, le fameux Juventus-Naples de la 3e journée, repoussé à cause des cas de Covid au Napoli et qui avait donné lieu à des recours après avoir été donné perdu à Naples, ce sont Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers qui se sont imposés (2-1) avec des buts signés CR7 et Paulo Dybala, dont c'était le grand retour. La Juventus remonte à la 3e place du classement, tandis que le Napoli reste 5e avec trois points de retard sur la Vieille Dame.