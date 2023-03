Ita : Insulté par le 4e arbitre, Mourinho suspendu 2 matchs

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Au lendemain de la défaite de l'AS Rome à Cremonese, marquée notamment par l'expulsion de José Mourinho, ce dernier a été suspendu 2 matchs. Mais le quatrième arbitre risque lui aussi une sanction puisqu'il aurait insulté l'entraîneur romain.

José Mourinho est plutôt du genre sanguin, et l’entraîneur portugais a souvent vu rouge dans sa longue carrière. Mais on avait rarement vu le Special One dans un tel état lorsque l’arbitre du match Cremonese-Roma l’a renvoyé vers les vestiaires mardi soir juste après la pause. Et pour cause, Mourinho a ensuite affirmé que le quatrième arbitre l’avait insulté, l’entraîneur de l’AS Rome envisageant même d’attaquer en justice l’officiel pour ses propos. Quoi qu’il en soit, les choses ne traînent pas en Italie, et ce mercredi la justice sportive a suspendu José Mourinho pour les deux prochaines rencontres de son équipe, ajoutant à cela une amende de 10.000 euros. Motif de cette sanction : « Contestation avec véhémence et provocation d’une décision arbitrale (…) réitérant ce comportement au moment de son expulsion (…) Présence dans le vestiaire des arbitres à la fin du match en tenant des propos gravement offensants à l'égard du quatrième arbitre. »

Mourinho suspendu contre la Juventus

😬 Le craquage de Mourinho, expulsé après avoir dégoupillé contre un arbitre !

🇮🇹 #SerieA pic.twitter.com/UM64qqQnR1 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 1, 2023

Du côté de l’AS Rome, on a déjà décidé de faire appel de cette sanction, affirmant que le quatrième arbitre en question, Marco Serra, avait dépassé les bornes en s’adressant à José Mourinho. Selon plusieurs médias italiens, après avoir demandé des explications à l’officiel suite à un accrochage entre Tsadjout (Cremonese) et Kumbulla (Roma) aurait d’abord répondu « va te faire f…. », avant de proférer une phrase encore plus violente « tout le monde t’enc…rentre chez toi. » Du côté des supporters romains, mais aussi de José Mourinho, on souligne que l’arbitre en question est de Turin et que le prochain match de l’AS Rome en Serie A sera contre…la Juventus. Un match pour lequel le Special One sera dans les tribunes du Stadio Olimpico dimanche prochain.