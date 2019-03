Ita : Il n'a plus aucun doute, Cristiano Ronaldo est le n°1 mondial

Dans : Serie A, Foot Europeen, Foot Mondial.

Préservé lors de la défaite de la Juve face au Genoa ce dimanche après-midi, Cristiano Ronaldo a réalisé un match incroyable contre l’Atlético de Madrid en milieu de semaine. Auteur d’un triplé face aux hommes de Diego Simeone, le Portugais a prouvé qu’il était encore au top de sa forme, du haut de ses 34 ans. Et du côté de la Juventus Turin, on est tout simplement impressionné par le niveau de l’ancien Madrilène. Interrogé par Téléfoot, Blaise Matuidi a de nouveau confié son admiration pour CR7, en répétant qu’il était selon lui le meilleur joueur du monde.

« Cristiano Ronaldo est un leader de terrain et de vestiaire. Il nous a dit dans le vestiaire qu’on allait le faire. On a joué sans réfléchir. Le fait de marquer avec ce but de Ronaldo avant la mi-temps nous a mis dans de bonnes conditions… On a un stade qui est génial, avec des supporters proches, c’était assez incroyable. Ronaldo, c’est un géant, pour moi c’est le numéro 1. Faire ça en ayant gagné 5 C1, c’est beau » a confié Blaise Matuidi, qui rêve désormais de gagner la Ligue des Champions. « Ce serait fabuleux de gagner la Ligue des champions. Je travaille au quotidien pour réaliser ce rêve ». Pour cela, il faudra déjà éliminer l’Ajax en avril prochain…