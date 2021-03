Ita : Ibrahimovic, l'énorme coup dur pour l'AC Milan

Dans : Serie A.

Blessé lors du match AS Rome-AC Milan dimanche soir, Zlatan Ibrahimovic pourrait être absent plusieurs semaines et il manquera notamment le match aller contre Manchester United.

Pour l’AC Milan c’est un gros coup dur puisque ce lundi, après avoir passé des examens suite à sa blessure contre la Roma, Zlatan Ibrahimovic a appris qu’il souffrait d’une lésion à l’adducteur gauche. L'avant-centre suédois devra attendre dix jours avant de subir de nouveaux examens avant de connaître la date précise de son retour à la compétition avec Milan. Selon plusieurs médias italiens, les Rossoneri craignent une absence d’Ibrahimovic pour trois semaines. D’ores et déjà, la star offensive de l’AC Milan est forfait pour deux matchs de Serie A contre l’Udinese et Vérone, mais il ratera également le match aller d’Europa League contre Manchester United le 11 mars à Old Trafford.