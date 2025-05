Ita ‍: Ibrahimovic bientôt viré par Milan ‍?

C'est une saison totalement ratée pour le Milan AC. 8e de Serie A, il a perdu la finale de la Coupe d'Italie mercredi soir. Le conseiller sportif Zlatan Ibrahimovic est sous pression. La faillite de l'équipe réserve pourrait être l'échec de trop pour le Suédois.

Une grande ville mais deux destins bien différents pour ses deux clubs. Alors que l'Inter Milan peut mettre la main sur la Ligue des champions le 31 mai prochain, le Milan AC aura bien du mal à participer à la prochaine édition de la C1. A deux journées de la fin, les Rossoneri sont 8es avec 4 points de retard sur la quatrième place qualificative. Autant dire qu'il faudrait un miracle pour jouer la plus grande des compétitions européennes. En plus, Milan vient de perdre la finale de la coupe contre Bologne 0-1 mercredi soir. Conseiller sportif du club lombard, Zlatan Ibrahimovic est sous le feu des critiques.

Les choix du Suédois font débat avec la nomination puis la mise à l'écart de Paulo Fonseca. Son remplaçant Sergio Conceiçao n'a pas vraiment relancé les Milanais. De quoi mettre sur la sellette Zlatan et le coup de grâce est peut-être venu de Serie C. C'est en effet en troisième division qu'évolue le Milan Futuro, l'équipe réserve des Rossoneri. Cette dernière a été reléguée en Serie D samedi après une défaite sur le terrain de la SPAL. Selon Calciomercato, cette relégation porte la marque de l'ancien joueur du PSG.

🚨 OFFICIAL: MILAN FUTURO WILL PLAY IN SERIE D (4th division) pic.twitter.com/bUK2PGkA7N