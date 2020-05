Ita : Haaland ou Mbappé ? La Juve prépare l’après-Cristiano Ronaldo

Dans : Serie A.

Touchée par la crise sanitaire et financière, la Juventus Turin attendra le bon moment pour s’offrir sa prochaine star. Soit le successeur de Cristiano Ronaldo.

A la recherche d’un attaquant cet été, la Juventus Turin pourrait bien revoir ses ambitions à la baisse. La Vieille Dame n’échappe pas au contexte de crise et se voit contrainte de se serrer la ceinture. Du coup, les cibles prestigieuses que sont Mauro Icardi et Gabriel Jesus seront peut-être mises de côté pour laisser la place aux pistes Arkadiusz Milik (Naples) et Raul Jimenez (Wolverhampton). Ainsi, le leader de Serie A se donnerait le temps de se refaire une santé pour l’été 2021, le moment choisi pour recruter le successeur de Cristiano Ronaldo. En effet, Tuttosport annonce que la Juve lancera les grandes manœuvres l’année prochaine.

Mbappé en plan B ?

L’idée serait de miser sur l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland, dont la clause libératoire à 75 millions d’euros l’autorisera à partir. Une occasion à saisir pour les Bianconeri qui s’attendent tout de même à la concurrence du Real Madrid. Dans le pire des cas, la Maison Blanche pourrait même agir dès cet été avec une offre à 100 millions d’euros, empêchant ainsi la Juve de s’aligner. Un scénario que les Turinois n’excluent pas, d’où l’autre idée révélée, celle qui consiste à négocier l’arrivée du Français Kylian Mbappé, dont le contrat actuel au Paris Saint-Germain expire en 2022.