Ita : Giroud et Thauvin, le pari fou de l'AC Milan au mercato

Dans : Serie A.

Leader de la Serie A, l'AC Milan se prend à rêver d'un Scudetto. Et pour cela, les dirigeants milanais pourraient renforcer encore plus l'équipe de Stefano Pioli.

Depuis 2011, les supporters de l’AC Milan sont dans l’attente d’une titre de champion d’Italie, les Rossoneri étant les témoins passifs de l’hégémonie de la Juventus en Serie A. Mais, dopé par le retour d’un Zlatan Ibrahimovic éblouissant, le club lombard a retrouvé des ambitions et surtout des résultats à la hauteur des attentes placées dans un club légendaire. Après neuf matchs de Championnat, l’AC Milan est aux commandes de la Serie A avec déjà cinq points d’avance sur l’Inter, tandis que la Juventus et Naples pointent à six longueurs. Même si l’heure n’est pas à l’emballement, l’enthousiasme grandit du côté de San Siro et pour essayer de réussir ce challenge, les dirigeants milanais semblent prêts à dépenser sur le marché hivernal des transferts

Ce mardi, Alberto Cerruti, célèbre journaliste italien qui travaille sur l’AC Milan depuis bien longtemps, affirme que le club lombard envisage de recruter deux joueurs français et cela dès le mercato de janvier, à savoir Olivier Giroud et Florian Thauvin. « Pas même ce splendide début de saison ne suffit à penser que Milan gagnera le Scudetto, et il faut se souvenir qu’en janvier dernier la venue des « vieux » Ibra et Kjaer avait été précieuse. Maldini doit renforcer l’équipe en se concentrant sur deux joueurs français : Florian Thauvin, de Marseille, déjà dans le collimateur des Rossoneri, et un autre joueur tricolore plus expérimenté, Olivier Giroud. Même s’il n’est plus très jeune, l’attaquant de Chelsea a cinq ans de moins qu’Ibrahimovic et il sera une bonne alternative à ce dernier », annonce, sur MilanNews, Alberto Cerruti. Reste à ficeler tout cela et ce n’est pas gagné, que ce soit pour Florian Thauvin, que l’OM souhaite prolonger, ou pour Olivier Giroud, que Lampard veut garder à Chelsea.