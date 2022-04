Ita : Giroud critiqué à cause de ses coéquipiers

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Malgré la victoire contre le Genoa (2-0) vendredi en Serie A, le Milan AC n’a pas convaincu dans le jeu. Les Rossoneri peinent à se procurer des occasions et à trouver Olivier Giroud qui, selon son entraîneur Stefano Pioli, ne mérite pas les critiques reçues ces derniers jours.

Leader provisoire de Serie A, le Milan AC ne traverse pas la meilleure période de sa saison. L’équipe milanaise produit un jeu insuffisant, d’où les deux matchs nuls et vierges concédés ces dernières semaines. Et la victoire contre le Genoa (2-0) vendredi n’a même pas rassuré dans le jeu. L’entraîneur Stefano Pioli s’est donc contenté d’afficher sa satisfaction quant au résultat. « On savait que la victoire était essentielle », a réagi le technicien sur la chaîne officielle du Milan AC.

« On était déçus des deux matchs nuls, cela avait compliqué notre situation au classement qui devra être excellente à la fin de la saison, a poursuivi le coach milanais. Plus les matchs approcheront de la fin de la saison et plus ils seront tendus et plein de nervosité. Nous avons joué un match juste, en prenant peu de risques et en concrétisant nos occasions. » De son côté, Olivier Giroud, muet vendredi, est resté discret. L’attaquant français reste sur trois matchs consécutifs sans but inscrit et symbolise la panne offensive de son équipe.

C’est pourquoi l’ancien joueur de Chelsea reçoit quelques critiques, notamment de la part d’Antonio Cassano qui attend impatiemment le retour de blessure de Zlatan Ibrahimovic. Heureusement pour lui, Olivier Giroud peut toujours compter sur le soutien de son entraîneur. « Je pense que nous aurions dû le servir davantage, a estimé Stefano Pioli. Franck Kessié attirait un défenseur central, mais à plusieurs reprises on ne l'a pas servi. Il n'y a aucun doute sur ses qualités, c'est un grand joueur. Il apporte une grande contribution à l'équipe. » Mais on le sait, pour un attaquant, seules les statistiques comptent réellement.