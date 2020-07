Ita : Gianluigi Buffon dépasse Maldini et Totti dans la légende !

Dans : Serie A.

Gianluigi Buffon devient ce samedi le footballeur à avoir disputé le plus de matchs dans le championnat d'Italie.

En décidant de titulariser Gianluigi Buffon ce samedi avec la Juventus dans le derby face au Torino, Maurizio Sarri a fait du gardien de but de 42 ans le footballeur le plus capé de Serie A. En effet, il s’agira là du 648e match en Championnat d’Italie pour l’éphémère portier du Paris Saint-Germain. Après ses débuts à Parme dans les années 1990, Gianluigi Buffon a évidemment joué la totalité de sa carrière italienne sous le maillot de la Juventus. Dans ce classement des légendes de la Série A, le portier turinois devance Paolo Maldini (647 matchs), Francesco Totti (619) et le premier non-Italien de ce classement, à savoir le joueur argentin de l’Inter, Javier Zanetti (615).