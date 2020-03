Ita : Cristiano Ronaldo sacrifie 4 ME pour sauver la Juventus

Dans : Serie A.

Confrontés à d’énormes pertes financières, la Juventus Turin peut compter sur ses joueurs. En effet, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers n’hésitent pas à mettre la main à la poche.

Beaucoup de clubs n’ont malheureusement pas le choix. La saison étant interrompue, tout comme l’arrivée de certaines recettes vitales, des dirigeants sont contraints de mettre leurs employés au chômage partiel ou de négocier une baisse de salaire. C’est notamment le cas chez plusieurs pensionnaires de Ligue 1 et au FC Barcelone, où les discussions sont compliquées. En revanche, les échanges se passent beaucoup mieux du côté de la Juventus Turin. Après s’être entretenu avec le président Andrea Agnelli et le directeur sportif Fabio Paratici, Giorgio Chiellini a pris l’initiative de contacter les cadres Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci et Cristiano Ronaldo, lesquels ont approuvé l’idée d’une réduction de salaire.

Le capitaine turinois a donc commencé à joindre le reste du groupe, dont les éléments pour le moment sondés sont tous favorables à l’idée présentée, affirme Tuttosport. Il s’agirait de baisser les revenus sur la base d’un pourcentage. Autrement dit, plus le salaire est élevé, plus la perte est importante. C’est pourquoi le mieux rémunéré Cristiano Ronaldo (31 M€ net par an), qui pourrait sacrifier un mois et demi de salaire comme ses partenaires, offriraient 3,8 M€ à la Juve ! De quoi confirmer l’image de l’attaquant portugais, réputé en interne pour sa générosité. Comme le prouve son récent don de matériels à un hôpital au Portugal.