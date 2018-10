Ita : Cristiano Ronaldo rend dingue tout le monde en Italie !

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Menée au score, et légèrement malmenée sur le terrain d'Empoli, la Juventus s'est pourtant imposée (1-2) samedi soir grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo, avec notamment une frappe exceptionnelle qui a foudroyé le portier adversaire et donné l'avantage à la Vieille Dame (70e). Au moment de faire le bilan de cette rencontre, Andrea Bosco, célèbre journaliste italien, avoue que désormais il y a Cristiano Ronaldo et les autres à la Juventus et que cela s'est vu contre Empoli.

Car CR7 a non seulement marqué les deux buts de son équipe, mais en plus il n'a jamais baissé physiquement là où ses coéquipiers ont légèrement plié après une semaine marquée par le déplacement à Manchester United. « La Juventus a montré de la fatigue mentale puis de la fatigue physique (...) Mais cet épuisement mental ou physique a touché tout le monde sauf Cristiano Ronaldo. Quand il marque le penalty, il a pris la ballon après le but, l’a mis sous le bras et a semblé dire à ses coéquipiers : « Maintenant, suivez moi pour gagner. » Cristiano Ronaldo ne semble jamais fatigué, même s'il ne joue pas très bien, il est toujours un ton au-dessus des autres », a confié l'expérimenté journaliste italien, qui en a pourtant vu d'autres en Serie A.