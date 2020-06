Ita : Cristiano Ronaldo rejoint le clan prestigieux des milliardaires

Dans : Serie A.

Très bien rémunéré tout au long de sa carrière, sans compter les revenus liés à son image, Cristiano Ronaldo a désormais sa place dans un cercle très privé : celui des sportifs ayant atteint la barre du milliard de dollars de gain.

En dehors du terrain aussi, Cristiano Ronaldo multiplie les records. Tout au long de sa carrière, l’attaquant de la Juventus Turin s’est offert un certain statut. Beaucoup le considèrent comme le meilleur joueur de sa génération, voire de l’histoire pour ses plus fidèles admirateurs. C’est pourquoi le quintuple Ballon d’Or a toujours été en position de force avec ses clubs pour négocier d’énormes contrats. Le tout en plus de sa cote de popularité qui lui permet de récolter des millions grâce à des contrats de publicité ou son activité sur les réseaux sociaux.

Résultat, après le tennisman suisse Roger Federer, Cristiano Ronaldo est le deuxième sportif le mieux rémunéré en 2019. Le Bianconero a en effet perçu 105 millions de dollars, soit environ 93 millions d’euros (53 M€ en salaire, le reste grâce à son image). Un total qui, selon Forbes, lui permet d’atteindre la barre symbolique du milliard de dollars de gain depuis le début de sa carrière ! L’information n’est pas anecdotique puisque CR7, premier footballeur dans cette catégorie, devient seulement le quatrième sportif de l’histoire à y parvenir, après l’ancien basketteur Michael Jordan, le golfeur Tiger Woods et le boxeur Floyd Mayweather, tous Américains. Une autre performance à ajouter à la riche carrière de Cristiano Ronaldo.