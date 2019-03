Ita : Cristiano Ronaldo reçoit un soutien nauséabond

Dans : Serie A, Foot Europeen.

On le sait, Cristiano Ronaldo connaît un petit passage à vide puisque la star portugaise de la Juventus n'a pas marqué depuis quelques rencontres, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Pour certains, CR7 paie peut-être actuellement les différents soucis qu'il a connu ces derniers mois après un gros différent avec le fisc espagnol, réglé moyennant un énorme chèque, mais surtout une accusation de viol qui est prise très au sérieux aux Etats-Unis. Et Cristiano Ronaldo n'aura probablement pas énormément apprécié le soutien apporté par Anthony Joshua, le boxeur anglais champion du monde des lourds.

En conférence de presse, la star du noble art a évoqué la situation de Cristiano Ronaldo et s'est carrément pris les pieds dans le tapis, même s'il est fan de CR7. « J'ai toujours dit qu'il y a deux choses sur lesquelles un athlète peur se faire baiser, ce sont les impôts et les femmes. Cristiano Ronaldo, il s'est fait baiser par les deux, et il apparaît toujours souriant, toujours fort. Vous avez besoin de force mentale pour cela, et il l'a prouvé. C'est un homme très famille, mais en même temps il travaille toujours et reste dévoué à ce qu'il fait. Il a trouvé un équilibre entre ce qu'il aime. Il assure dans tous les domaines, c'est pour cette raison que je l'apprécie », a confié Anthony Joshua, lequel a reçu en retour une volée de bois vert de différentes associations scandalisées par ces propos qui remettent en cause les accusations de la supposée victime.