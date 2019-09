Ita : Cristiano Ronaldo scandalise la FIFA !

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Lundi soir, la FIFA organisait une soirée de gala à Milan pour la remise annuelle des récompenses « The Best ». De Kylian Mbappé à Lionel Messi en passant par Eden Hazard, Sergio Ramos ou Virgil Van Dijk, les plus grandes stars du ballon rond étaient présentes. Toutes… sauf une, dont l’absence a été particulièrement remarquée. Officiellement blessé et out pour le match de la Juventus Turin contre Brescia cette semaine, Cristiano Ronaldo avait décidé de ne pas faire le très court déplacement entre Milan et Turin.

Provocateur, le Portugais a même posté sur Instagram une photo sur laquelle on le voit un livre à la main, au moment où Lionel Messi a été officiellement élu meilleur joueur de la saison. Une attitude déplorable aux yeux des dirigeants de la FIFA, lesquels ont très peu apprécié le manque d’élégance et de classe de Cristiano Ronaldo, selon les informations obtenues par la Gazzetta dello Sport. En snobant ainsi la soirée « The Best » alors qu’il était lui même nommé pour le titre de meilleur joueur et qu’il apparaît dans l’équipe-type de la saison, Cristiano Ronaldo ne s’est pas fait que des amis et la FIFA saura peut-être lui en tenir rigueur dans le futur…