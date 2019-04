Ita : Cristiano Ronaldo ne larguera pas une Vieille Dame

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Quatre jours seulement après l'énorme déception provoquée par l'élimination de la Juventus en Ligue des champions face à l'Ajax, les supporters turinois ont eu le plaisir samedi de fêter le 8e titre consécutif de leur club préféré, et le 35e de la longue histoire de la Vieille Dame. Visiblement mécontent du comportement de ses coéquipiers en C1, Cristiano Ronaldo était un peu calmé et après avoir célébré cette couronne italienne, qui fait de lui le premier footballeur à avoir remporté le titre en Angleterre, en Espagne et en Italie, CR7 a remis les pendules à l'heure concernant son avenir et donc le prochain mercato.

« Je suis vraiment content. J'ai gagné ce titre dès ma première saison dans ce championnat. Ça a été une grande saison pour la Juventus puisqu'on a aussi gagné la SuperCoupe. Bien sûr, ça n'a pas été comme on le voulait en Ligue des Champions. Mais il y a encore l'année prochaine. Si je reste à 100% ? On peut même dire que je vais rester à 1.000% », a lancé, en direct à la télévision, Cristiano Ronaldo, histoire de tuer dans l’oeuf d’éventuelles rumeurs sur un possible départ de la Juventus suite à l'élimination en C1. Les choses ont le mérite d'être claires cette fois.