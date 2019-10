Ita : Cristiano Ronaldo n'est pas une machine, la preuve

Dans : Serie A, Foot Europeen.

A la surprise générale, la Juventus Turin a concédé le match nul face à Lecce samedi en Série A (1-1).

A l’occasion de ce déplacement, l’équipe de Maurizio Sarri était privée de Cristiano Ronaldo, laissé au repos par l’ancien entraîneur de Chelsea. Une absence qui a tout de même surpris les observateurs en Italie, d'autant que CR7 n’avait même fait le voyage jusqu’à Lecce. Interrogé en conférence de presse, Maurizio Sarri a été dans l’obligation de se justifier. Et pour le coach de la Juventus Turin, l’international portugais était tout simplement trop fatigué physiquement et moralement pour disputer ce match.

La preuve que Cristiano Ronaldo n’est pas une machine. « Cristiano Ronaldo était fatigué physiquement et émotionnellement, donc ce n’aurait pas été logique qu’il voyage pour rester assis sur la touche. Quand un joueur montre des signes de fatigue, c’est normal de le mettre au repos » a lancé l’ancien entraîneur de Naples, qui avait bien évidemment titularisé Cristiano Ronaldo face au Lokomotiv Moscou en Ligue des Champions mardi. Visiblement, à 34 ans, l’ancien attaquant du Real Madrid et de Manchester United n’est plus en capacité d’enchaîner les matchs tous les quatre jours. C’est donc sans surprise que Maurizio Sarri le gère avec attention…