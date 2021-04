Ita : Cristiano Ronaldo et la Juventus, affaire réglée

Dans : Serie A.

La situation de Cristiano Ronaldo à la Juventus n'étant pas claire, les rumeurs ont circulé sur l'avenir de CR7 lors du prochain marché des transferts.

La Juventus vit une saison sportivement très compliquée, le club italien n’ayant pas réellement eu l’occasion de briller en Ligue des champions en étant éliminé par Porto, tandis qu’en Serie A ce sont les clubs milanais, et surtout l’Inter, qui ont eu la vedette, au point de faire lâcher le Scudetto à la Vieille Dame. Alors, même s’il empile les buts, les critiques sont tombées sur Cristiano Ronaldo, certains anciens joueurs ne manquant pas de signaler que depuis qu’il avait quitté le Real Madrid pour signer à la Juventus, CR7 n’avait rien apporté de plus au club du Piémont, la Juve n’ayant pas eu besoin de la star portugaise pour gagner les titres italiens. A un peu plus d’un an de la fin de son contrat avec le club d’Andrea Agnelli, l’avenir de Ronaldo n’était donc pas très clair. Au point que ce dernier a été évoqué au PSG, à Manchester United et même faisant un improbable retour au Real Madrid.

Cependant, ce samedi, Tuttosport affirme que du côté de la Juventus, les choses sont claires. Malgré des résultats en berne, et des finances dans le dur, Cristiano Ronaldo ne sera pas sacrifié lors du prochain mercato. Et cela tombe bien car CR7, qui avait fait sonder le marché par Jorge Mendes, a bien compris que l’on ne se battait plus vraiment pour lui, malgré sa réussite toujours aussi colossale, avec aucune offre lui permettant de conserver un salaire de 30ME par an. De plus, sa compagne et ses enfants se sentent très bien à Turin et ne seraient pas favorables à un changement de vie. Autant d’éléments qui incitent le quotidien sportif à annoncer que finalement, même s’il est apparu très énervé ces dernières semaines, Cristiano Ronaldo va rester à la Juventus, en espérant faire mieux la saison prochaine.