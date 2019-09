Ita : Cristiano Ronaldo est une machine à cash, la Juve en profite

Dans : Serie A, Foot Europeen, Info.

Cristiano Ronaldo a beau avoir coûté 105 ME à la Juventus Turin lors de son transfert en provenance du Real Madrid, son recrutement ne représente absolument pas un gouffre financier pour le champion d’Italie en titre. Au contraire même puisque, au cours des douze derniers mois, l’international portugais a dopé les comptes de la Juventus Turin. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le chiffre d’affaire de la Juve, qui s’élevait à 411 ME en 2017-2018, s’approcherait un peu plus du demi-milliard d’euros désormais.

A l’issue de la saison 2018-2019, le chiffre d’affaire de la Juventus Turin s’élèverait tout simplement à 495 ME, un record pour un club de football italien. Assurément l’effet d’un Cristiano Ronaldo qui a fait passer le club dans une autre dimension d’un point de vu sportif et marketing. Par ailleurs, le journal aux pages roses affirme que ce chiffre va encore augmenter grâce aux accords conclus récemment avec Adidas et Jeep. Ne vous inquiétez donc pas pour lui, le club turinois a de beaux jours devant lui…