Ita : Cristiano Ronaldo est obsédé, mais ce n'est pas par les femmes

Dans : Serie A, Mercato, Liga.

Avec déjà 14 buts inscrits en Série A depuis le début de la saison, on peut dire que Cristiano Ronaldo s’est parfaitement adapté à son nouveau championnat et à sa nouvelle équipe. Comme un poisson dans l’eau à la Juventus Turin, le Portugais commence même à souffler quelques idées à ses dirigeants sur le marché des transferts. En décembre dernier, il exprimait le désir de voir Marcelo signer à Turin, le Portugais estimant que l’actuel défenseur du Real Madrid est le meilleur joueur du monde à son poste, en plus d’être un de ses amis proches.

Et visiblement, Cristiano Ronaldo n’a pas l’intention de lâcher l’affaire dans ce dossier. En effet, le journal madrilène AS affirme en ce début de semaine que CR7 a fait du recrutement de Marcelo à la Juventus Turin l’une de ses obsessions. De son côté, le défenseur de 30 ans ne fermerait plus totalement la porte à un départ en Italie. Et pour cause, c’est à peine si le Brésilien est encore un titulaire aux yeux de Santiago Solari, lequel préfère aligner le très jeune Sergio Reguillon depuis deux matchs. Reste que Marcelo est contractuellement lié au Real Madrid jusqu’en juin 2022, et qu’il est encore possible qu’un changement d’entraîneur intervienne en fin de saison chez les Merengues. Tant de paramètres qui rendent, pour l’heure, impossible un éventuel transfert de Marcelo à la Juve. Malheureusement pour Cristiano Ronaldo…