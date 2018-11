Ita : Cristiano Ronaldo est le meilleur, il faut être fou pour en douter

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Désormais meilleur buteur de Série A après son but contre la SPAL samedi, Cristiano Ronaldo est comme un poisson dans l’eau à la Juventus Turin. Parfaitement adapté à sa nouvelle équipe, le Portugais est inarrêtable et cela fait évidemment plaisir au directeur sportif turinois Fabio Paratici, grand artisan de la venue de CR7 en Italie. Et selon lui, il faut être totalement fou pour douter du fait que Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur du monde. Au passage, il évoque le Ballon d’Or… avec beaucoup d’agacement.

« Seul un fou peut douter de Cristiano Ronaldo. C’est le joueur le plus fort au monde et le plus important de l’histoire. Le fait qu’il puisse rater le Ballon d’Or est vraiment incompréhensible. Il a marqué quinze buts la saison dernière en Ligue des Champions, certains particulièrement extraordinaires… et nous en savons quelque chose » a expliqué le directeur sportif turinois, totalement comblé après les premiers mois de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin. Tout comme l’ensemble des supporters de la Vieille Dame, qui espèrent que la présence de CR7 permettra à l’équipe de remporter la Ligue des Champions cette saison. Une chose est sûre, la Juve est désormais l’une des équipes favorites en C1…