Ita : Cristiano Ronaldo a un nouvel amour, il ne le cache plus

Dans : Serie A, Foot Europeen.

L'entraîneur de la Sampdoria n'a pas été tendre avec les arbitres du match perdu (2-1) face à la Juventus, estimant que la VAR avait été uniquement utilisée pour faire gagner la Vieille Dame en accordant un penalty, généreux il est vrai, transformé par Cristiano Ronaldo, puis en refusant l'égalisation de son équipe dans les ultimes secondes. Un avis très sévère que ne partage pas CR7, auteur d'un doublé contre la Sampdoria. Bien au contraire, l'attaquant portugais de la Juventus a confié qu'il était désormais totalement sous le charme de l'assistance vidéo aux arbitres.

Pour Cristiano Ronaldo, il est évident que la VAR est un vrai bonheur. « J’aime le VAR parce que ça limite les erreurs. Pour les arbitres, il est difficile d’analyser tout ce qui se passe dans les matches, nous devons les laisser travailler sereinement », a lancé CR7, qui compte tenu des circonstances précises de ce Juventus-Sampdoria pouvait difficilement dire le contraire. Reste à savoir si cet amour entre Cristiano Ronaldo et la VAR sera éternel, surtout si un jour elle lui tourne le dos au bénéfice d'un rival de la Juventus. Car en Italie, nombreux sont ceux qui pensent qu'on ne prête qu'aux riches et que le jugement vidéo va souvent dans le sens des plus gros...