Ita : Cristiano Ronaldo a toujours faim, il le prouve en une phrase

A bientôt 35 ans, Cristiano Ronaldo a tout gagné dans sa carrière, ou presque. Mais visiblement, l’international portugais n’est pas rassasié. Toujours gourmand en titres et très ambitieux, l’attaquant de la Juventus Turin s’est ainsi fixé l’objectif de remporter la Ligue des Champions avec la Juventus Turin dans les deux ans à venir. Un objectif difficile mais réalisable au vu des investissements consentis par le club turinois sur le marché des transferts cet été.

« Après tout ce que j’avais gagné avec Madrid, j’avais besoin d’un changement, d’une motivation supplémentaire. J’ai toujours la force et le désir de continuer à gagner. La Juve gagnera la Ligue des champions. Je ne sais pas si cela arrivera cette année ou l’année prochaine, mais ça viendra » a indiqué à Marca le champion portugais, plus ambitieux que jamais, et qui espère évidemment brandir la coupe aux grandes oreilles dès la saison prochaine avec la Juventus Turin.