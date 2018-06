Ita : Buffon fait des adieux émus à la Juventus

Dans : Serie A, Mercato, PSG.

En ce samedi 30 juin, de nombreux footballeurs arrivent en fin de contrat et c'est notamment le cas de Gianluigi Buffon, le légendaire gardien italien de la Juventus désormais attendu au Paris Saint-Germain. Avant de mettre un terme à une présence longue de 17 ans dans les buts de la Vieille Dame, Gianluigi Buffon a adressé un message aux supporters turinois. « 17 années en Bianconero qui se terminent officiellement aujourd'hui. 17 années d'amis, compagnons, larmes, victoires, défaites, trophées, mots, colère, déceptions, bonheur et beaucoup, beaucoup d'émotions. Je n'oublierai jamais rien. Je porterai toujours tout avec moi », a lancé la gardien de but transalpin.