Ita : A 36 ans, Cristiano Ronaldo voit enfin ses limites

Dans : Serie A.

Dans un long message publié sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo a tenu à remercier ses fans. L’occasion pour l’attaquant turinois d’évoquer sa fin de carrière avec humour.

Les années passent et Cristiano Ronaldo ne faiblit pas. Cette saison encore, l’attaquant de la Juventus Turin continue d’affoler les compteurs, lui qui totalise 22 buts toutes compétitions confondues. Il faut dire que le Portugais s’entretient comme personne afin de durer le plus longtemps possible au haut niveau. Reste à savoir combien de temps pourra-t-il encore impressionner les amateurs de football. En tout cas, celui qui vient de fêter ses 36 ans commence à préparer ses fans à sa fin de carrière.

« 36 ans, c'est incroyable ! J'ai l'impression que tout a commencé hier, mais ce parcours est déjà plein d'aventures et d'histoires à raconter, a écrit CR7 sur Instagram. Mon premier ballon, ma première équipe, mon premier but... Le temps file ! De Madère à Lisbonne, de Lisbonne à Manchester, de Manchester à Madrid, de Madrid à Turin, mais surtout, du plus profond de mon coeur au monde entier... J'ai donné tout ce que je pouvais. Je ne me suis jamais contenu et j'ai toujours essayé de donner ma meilleure version. »

Ronaldo à fond jusqu’au bout

« En retour, vous m'avez donné votre amour, votre admiration, votre présence et votre soutien inconditionnel. Et pour ça, je ne vous remercierai jamais assez. Je n'aurais jamais pu le faire sans vous. Etant donné que je fête mes 36 ans et mes 20 ans de carrière, je suis désolé de ne pas pouvoir vous promettre 20 années de plus. Mais ce que je peux vous promettre, c'est que tant que je continuerai, vous ne recevrez jamais moins de 100% de ma part ! », a certifié l’ancien Merengue, que l’on annonce prêt à prolonger à la Juve jusqu’en 2023.