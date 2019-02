Ita : 9 ME de salaire, Mauro Icardi demande ça par amour de l'Inter

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Rien ne va plus entre Mauro Icardi et l'Inter Milan. Écarté des terrains depuis trois semaines, l'attaquant de 26 ans a perdu le brassard de capitaine. Touché également à un genou, l'international argentin réclame une prolongation de contrat, assortie d’un salaire annuel de neuf millions d'euros. Une demande réalisée par sa femme et agent, Wanda Nara, qui n'a pas plu à ses dirigeants. Désormais mis à l'écart du groupe des Nerazzurri, Icardi a tenté de réparer les pots cassés sur Instagram.

« Malgré tout, j’ai toujours décidé de rester. Par amour pour ces couleurs. J’ai repoussé beaucoup d’offres qu’un joueur professionnel aurait difficilement pu refuser, surtout à ces conditions. Tous les sacrifices ont été faits par amour pour ces couleurs et dans le respect de chacun. Je ne sais pas si en ce moment il y a de l’amour et du respect envers l’Inter et envers moi de la part de certains de ceux qui prennent les décisions. Je ne sais pas s’il y a, de la part de certains, la volonté d’agir et de résoudre les choses seulement et exclusivement par amour pour l’Inter. Dans une famille, il peut se passer beaucoup de choses, bonnes et mauvaises. Et par amour, on peut supporter beaucoup de choses, tout. Mais on ne doit jamais se manquer de respect. Ce sont mes valeurs, ce sont ces valeurs pour lesquelles j’ai toujours lutté. Au cours de ma carrière. A l’Inter. Pour l’Inter. MI9 », a expliqué l'avant-centre, qui refuse donc de quitter son club milanais par la petite porte. Autant dire que les deux parties vont devoir mettre de l'eau dans leur vin, dans l'objectif d'envoyer l'Inter en Ligue des Champions.