Ita : 14 positifs au Genoa, Naples tremble

Dans : Serie A.

Le Genoa a annoncé lundi soir que 14 membres de son effectif (joueurs et staff) étaient positifs lors d'un test au Covid19 réalisé ce lundi, au retour du match à Naples.

Le Genoa a pris une correction (6-0) dimanche à San Paolo, mais le club de la Ligurie subit un choc très violent 24 heures après la déroute à Naples. Dans un communiqué, les Rossoblu ont en effet indiqué que ce sont 14 membres de « l’équipe professionnelle », ce qui comprend les joueurs et le staff, qui ont subi un contrôle positif au coronavirus, deux l'ayant déjà été samedi. Cela a évidemment provoqué des remous, notamment du côté de Naples où forcément les résultats des contrôles passés par Gennaro Gattuso et ses joueurs sont désormais attendus avec impatience et anxiété. Pour l'instant, le match entre le Genoa et le Torino, prévu samedi prochain dans le cadre de la Serie A, est toujours maintenu au calendrier, tout comme la rencontre entre la Juventus et Naples dimanche.