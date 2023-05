Ita : 11 points de pénalité, la Juventus sidérée !

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Ce lundi, la cour d'appel de la fédération italienne de football étudie le cas de la Juventus. Et Giuseppe Chinè, le procureur en charge du dossier, réclame 11 points de pénalité contre l'actuel deuxième de Serie A.

Après avoir été condamnée à 15 points de pénalité, la Juventus avait fait appel, ce qui a suspendu cette sanction. Mais cette fois, les dirigeants de la Vieille Dame doivent de nouveau faire face à la justice sportive. Et ce lundi, c'est en visioconférence que Gianluca Ferrero, le nouveau président de la Juventus, a fait face à ceux qui vont décider de la sanction appliquée à un club qui avait pris ses aises sur le plan comptable lors de plusieurs transferts. Et dès les premières minutes, le dirigeant a compris que cela allait être compliqué. Alors que l'on évoquait un possible retrait de 9 points au lieu de 15 au classement de Série A, Giuseppe Chinè, qui représente l'accusation, a demandé 11 points de pénalité. Les avocats de la Juventus vont évidemment tenter d'atténuer une possible sanction, mais si elle devait être appliquée, l'équipe de Massimiliano Allegri se retrouverait alors à la huitième place du championnat italien et à huit points d'un ticket pour la Ligue des champions. Une punition qui ferait assurément très mal à la Juventus.