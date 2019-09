Inter Milan : Encore une attaque raciste contre Lukaku, cette fois c'est un journaliste

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Recrue vedette de l’Inter Milan, Romelu Lukaku doit parfois se demander où il a mis les pieds.

Insulté par des cris de singe lors de son match à Cagliari, le Belge avait vu ses propres supporters défendre ceux du club sarde, expliquant qu’il s’agissait simplement d’une manœuvre de déstabilisation, limite bon enfant… Ce week-end, l’ancien joueur de Manchester United a encore démontré toute sa puissance et son utilité au jeu du leader de Serie A. Et au moment de décrire ses forces et ses faiblesses, Luciano Passirani a lancé une phrase hallucinante sur la manière de stopper Lukaku.

« Je ne vois aucun joueur de son calibre dans le championnat, ni à l'AC Milan, ni à l'Inter, à la Roma ou à la Lazio. Je l’aime beaucoup parce que c'est l’un des plus forts, c’est le sosie de Zapata. Il a quelque chose en plus. Il sait marquer, il transcende une équipe. En un contre un, c’est un tueur. Pour l’arrêter, il suffit de lui jeter dix bananes pour qu’il les mange », a expliqué le journaliste de TopCalcio24 en direct à la télévision. Sa chaine a rapidement réagi pour annoncer sa suspension d’antenne, tandis que le journaliste de 80 ans a présenté ses excuses pour cette attaque incroyable à l’encontre de Lukaku.