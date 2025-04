Inter ‍: La tuile pour Marcus Thuram

Titulaire indiscutable de Simone Inzaghi, Marcus Thuram pourrait manquer plusieurs matchs dans le sprint final de la saison en raison d'une blessure musculaire.

Selon les informations de Fabrizio Romano, l'avant-centre de l'Inter, auteur de 17 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, pourrait être absent plusieurs semaines. Du côté milanais, on croise les doigts pour que le buteur français, dont le duo avec Lautaro Martinez est l'une des forces de l'équipe, soit de retour pour le choc face à Barcelone le 30 avril prochain en demi-finale aller de Ligue des Champions.

🚨🇫🇷 Inter striker Marcus Thuram has suffered a muscle injury as he’ll be assessed for the upcoming games. pic.twitter.com/JkUxncdQzw