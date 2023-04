Il a quitté l’OM, tout s’écroule depuis

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Florian Thauvin évolue depuis l'hiver dernier à l'Udinese. Mais l'ancien de l'OM ne vit pas vraiment les débuts espérés en Serie A avec son nouveau club.

L'Udinese a donné une belle chance à Florian Thauvin cet hiver lors du mercato. Le club italien voulait apporter de l'expérience mais aussi un nom à son effectif, qui joue le milieu de tableau en championnat. Mais rien ne se passe comme prévu pour le champion du monde tricolore en Italie. En 8 rencontres disputées avec l'Udinese, Thauvin n'a ni marqué, ni donné la moindre passe décisive. L'ancien de l'OM peine à trouver le rythme et sa place dans sa nouvelle équipe, lui qui joue souvent milieu offensif. Aligné plus haut ce dimanche contre Bologne, Thauvin sera aussi passé à côté, comme toute son équipe, battue 3 buts à 0.

Thauvin n'y arrive plus, départ en vue ?

S'il est encore sous contrat avec l'Udinese jusqu'en 2025, FloTov pourrait déjà quitter le club en fin de saison... C'est en tout cas ce qu'indique la Gazzetta dello Sport. Le média transalpin précise que le niveau affiché par Thauvin inquiète la direction de l'Udinese, qui réfléchit à s'en séparer. Devant la presse en tout cas, on veut faire bonne figure du côté de la direction et afficher sa confiance envers l'ancien joueur de Bastia. Pierpaolo Marino, directeur technique de l'Udinese, a indiqué sur Sky juste avant le match contre Bologne : « Aujourd'hui, l'entraîneur a aligné une formation déterminée, mais avec le bon équilibre. (...) Thauvin ? C'est une bonne opportunité pour lui, il est arrivé à Udine dans des conditions physiques pas excellentes, maintenant il est parfaitement remis et ça pourrait être la bonne occasion de montrer toute sa valeur ». Encore manqué donc Thauvin, resté muet et remplacé face à Bologne. Que ce soit sous les couleurs des Tigres ou de l'Udinese, le joueur de 30 ans peine à retrouver le niveau qu'il avait à l'OM.