Ibrahimovic avoue ce qui le met en panique

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison en dents de scie à l’AC Milan à cause des blessures (8 buts en 18 matchs de Série A), Zlatan Ibrahimovic fait tout de même partie du groupe de la Suède pour les barrages à la Coupe du monde au Qatar.

Toujours très efficace lorsqu’il est disponible, Zlatan Ibrahimovic est toutefois de plus en plus souvent absent avec l’AC Milan. Du haut de ses 40 ans, l’ancienne star du Paris Saint-Germain a logiquement un physique plus fragile que par le passé. Néanmoins, Zlatan Ibrahimovic a bien été retenu pour les barrages de la Coupe du monde avec la Suède. Suspendu pour le premier match contre la République Tchèque, l’avant-centre de l’AC Milan sera un soutien précieux pour ses coéquipiers. Alors qu’il a dépassé la barre des 40 ans, les observateurs italiens et suédois se demandent par ailleurs quand est-ce que le géant Zlatan va raccrocher les crampons. Lui-même ne le sait pas car à vrai dire, sa plus grande peur est justement de prendre sa retraite comme il l’a avoué avant le match entre la Suède et la République Tchèque.

La retraite fait paniquer Ibrahimovic

« J’ai cette petite peur : qu’est ce qui va se passer après ? Je sais que j’aurais d’autres possibilités, que je vais avoir beaucoup d’offres. Mais cette adrénaline que j’ai sur la pelouse je ne la trouverai nulle part ailleurs » a avoué Zlatan Ibrahimovic en conférence de presse avant de poursuivre. « Donc c’est pour ça que j’ai cette panique. Je vais continuer autant que possible et juste profiter. Profitez-en pendant que je suis sur la pelouse, parce que vous ne verrez rien de comparable (rires). Je n’ai pas 90 minutes dans les jambes. Mais on le savait avant ce rassemblement. Je suis un vieux gars, mais en forme » a conclu Zlatan Ibrahimovic, qui tenait à être avec la sélection suédoise même s’il a lui-même conscience de ne plus être au top physiquement comme il l’a été durant toute sa brillante carrière.