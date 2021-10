Gigio Donnarumma humilié chez lui, sa réponse est savoureuse

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Quelques semaines après son départ du Milan AC pour le PSG, le gardien italien Gianluigi Donnarumma a été sifflé par le public de San Siro.

L’Italie affrontait l’Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations dans l’entre de l’AC Milan. Et le retour à la maison a été rude pour Gianluigi Donnarumma. Quelques mois après son départ, libre de tout contrat, des Rossoneri, le gardien du Paris Saint-Germain a été violemment conspué. Une épreuve difficile pour le champion d’Europe 2021, lequel tente par tous les moyens de regagner le cœur de ses anciens supporters. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que « Gigio » Donnarumma a de la suite dans les idées pour se faire pardonner auprès des tifosis de l’AC Milan.

L’émission italienne satirique “Le Iene” est partie à la rencontre de Gigio #Donnarumma après les sifflets de San Siro, lui faisant accepter un tatouage (lavable) du logo de #Milan pour “faire la paix” avec ses anciens tifosi. “Je reste un tifoso rossonero”, a-t-il assuré. pic.twitter.com/qdxyqEuZ5n — GuillaumeMP (@Guillaumemp) October 12, 2021

Comme rapporté par Sport Mediaset, photo à l’appui, Gianluigi Donnarumma s’est fait un tatouage temporaire aux couleurs de l’AC Milan, avec le logo du club résidant à San Siro. Sur la chaîne Italia 1, le gardien du Paris Saint-Germain a par ailleurs lancé un message à ses anciens supporters. « J'ai passé huit ans au Milan (2013-2021), donc c'est toujours une émotion de revenir à San Siro. Et c'est normal d'être touché par les huées. J'ai grandi ici et j'ai toujours été un fan de Milan. On n'oublie pas ces huit années facilement. J'ai toujours un cœur de Rossoneri. J'aimerai toujours les supporters du Milan et je serai toujours l'un d'entre eux » a lancé Gigio Donnarumma, très affecté par les sifflés dont il a été victime en marge de la défaite de l’Italie contre l’Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations.

Arrigo Sacchi: "Donnarumma a trahi Milan et ses supporters. Une trahison se paye toujours, que ce soit dans le football, ou dans le vie de tous les jours. Ne soyons pas surpris des sifflets." pic.twitter.com/CZxcchRNXk — AC Milan - FR 👹 (@AC_MilanFR) October 11, 2021

Bien que les huées soient difficiles à supporter pour Gianluigi Donnarumma, celles-ci sont logiques selon la légende du football italien, Arrigo Sacchi. Interrogé lors du Festival dello Sport à Trente, l’ex-entraîneur de l’AC Milan a estimé qu’il était normal que Donnarumma ne soit pas bien accueilli à San Siro après être parti librement malgré une juteuse offre de prolongation de contrat de la part de l’AC Milan. « Je n'ai jamais hué personne de ma vie, mais parfois les gens vont chercher ces insultes » a expliqué l’ancien coach de l’AC Milan avant de poursuivre et de conclure. « De toute évidence, il y a eu une trahison. Dans le football et dans la vie de tous les jours, la trahison doit être remboursée en nature. Ne soyons pas choqués par quelques railleries ».

Retour à la réalité du PSG pour Donnarumma

View this post on Instagram Une publication partagée par Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna99)

Après cette parenthèse italienne riche en émotions, Gianluigi Donnarumma va devoir se replonger dans son quotidien au PSG. Et s’il n’a aucun problème avec les supporters parisiens, le champion d’Europe doit gérer une concurrence difficile d’un point de vue sportif avec Keylor Navas. Une situation de concurrence et de rotation intenable sur le long terme pour le spécialiste du poste, le gardien du Bayern Munich, Manuel Neuer. « C’est une situation difficile. A Barcelone, c’était pareil pour Marc (Ter Stegen) et Claudio Bravo. L’un d’eux jouait en Coupe et Ligue des Champions et l’autre en championnat. Pour moi, c’est important d’avoir du rythme » a lancé le gardien de but de l’Allemagne.

L'ombre de Navas plane toujours

Une concurrence d’autant plus difficile pour Gianluigi Donnarumma que de nombreux observateurs privilégient toujours Keylor Navas. C’est notamment le cas de Jérôme Alonzo, qui s’est exprimé à ce sujet il y a quelques jours sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe. « Navas ne prend pas beaucoup de place dans le but de part sa morphologie, contrairement à Donnarumma (1,96 m contre 1,85 m pour le Costaricain). Mais il prend de la place par son charisme sur le terrain et en dehors. C’est un des plus gros palmarès de gardiens au monde. Il jouerait pour une nation européenne, il aurait aussi des titres avec sa sélection. Il possède une aura sur son groupe et la fait rejaillir » a-t-il expliqué. Contrairement à Gigio Donnarumma ? Ce sera à Mauricio Pochettino de trancher et de faire un choix dans les prochaines semaines.