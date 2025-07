Genoa ‍: Mario Balotelli en veut à mort à Patrick Vieira

Dans : Serie A.

Par Quentin Mallet

Officiellement sans contrat depuis la fin de son aventure au Genoa en Serie A, Mario Balotelli a profité d'une entrevue pour se lâcher contre son dernier entraineur, Patrick Vieira. L'Italien a vécu une saison difficile sous la houlette du champion du monde 98.

La saison 2024-2025 a probablement été l'une des plus longues de sa carrière. En octobre dernier, presque quatre mois après la fin de son aventure à l'Adana Demirspor en Turquie, il parvenait enfin à trouver un club qui voulait bien de lui : le Genoa CFC. Mais rapidement, l'histoire a tourné au vinaigre. Sûr de lui et de ses qualités, il pensait qu'il aurait beaucoup plus de temps de jeu et l'occasion de montrer qu'il avait encore le niveau pour évoluer dans l'élite du football transalpin. Mais avec la prise de fonction de Patrick Vieira fin novembre, il n'a quasiment plus senti l'odeur des pelouses italiennes. Seulement 56 minutes de jeu pour un total de 6 matchs disputés au Genoa. Dans le podcast Centrocampo, l'ancien de l'OM, de Manchester City ou de l'AC Milan, a sorti la sulfateuse contre son désormais ex-entraineur.

« Patrick Vieira avait peur que je n'accepte pas de jouer peu »

Pablo Torre à l’OM, sa signature à Majorque repoussée ! https://t.co/Hh1XZf34Fc — Foot01.com (@Foot01_com) July 1, 2025

« Je pense que c'est un problème d'antipathie, pas de football. Le club n'a pas pris position. Vu qu'il (Patrick Vieira) obtenait des résultats, il n'avait pas le courage de dire quoi que ce soit. J'ai toujours cherché la vraie raison. Un jour, je lui ai écrit un très long message. Il ne m'a jamais répondu ni regardé, je me suis retrouvé hors du groupe et à m'entraîner seul. Le club m'a répondu que Vieira avait peur que je n'accepte pas de jouer peu. Quel ramassis de conneries... Dis plutôt la vérité, que je t'énerve. J'ai joué 4 minutes contre Naples et j'ai failli marquer un but. On aurait dit qu'il avait peur. Vieira ? Il veut être le protagoniste. Il avait peur que je marque un but, alors j'aurais dû jouer et il ne voulait pas de ça. Il voulait être le sauveur du Genoa. Il n'a pas accepté tout ça, je lui ai donné des conseils et il aurait pu m'écouter au lieu de me dire d'aller au diable. Pour moi, c'est juste de l'égocentrisme, il veut être au centre », a lancé, en substance, Mario Balotelli.

Le buteur italien n'a clairement pas caché sa déception envers Patrick Vieira et, plus généralement, envers la direction du Genoa. D'abord convoité par le directeur sportif du pensionnaire de Serie A, Mario Balotelli n'a ensuite senti aucun soutien de la part de son club. « J'avais pris un engagement à l'époque avec Ottolini, qui est venu chez moi pour me convaincre d'aller à Gênes. En décembre, j'hésitais un peu à partir, mais je voulais aller jusqu'au bout. S'ils n'ont pas su le respecter, c'est le problème du Genoa. Je ne pensais pas que c'étaient des gens comme ça, sans respect. Un manque sur le plan humain », a conclu l'ancien international italien, plein d'amertume. Désormais sans club, on se demande bien quelle sera sa prochaine destination.