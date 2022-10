Franck Ribéry va arrêter le football

Dans : Serie A.

Par Guillaume Conte

Blessé au genou et incapable de retrouver son meilleur niveau, Franck Ribéry va annoncer sa retraite dans les prochains jours. La presse italienne multiplie les annonces en ce sens et la Salernitana négocie avec le joueur français pour la finalisation de son contrat. Dans la foulée de son départ, celui qui fut finaliste de la Coupe du monde 2006 annoncera sa retraite après avoir brillé à l’OM et surtout au Bayern Munich. Ribéry envisage ensuite une carrière d’entraîneur, et pourrait même devenir un adjoint du coach de la Salernitana le temps d’acquérir ses diplômes.