Foot : Cristiano Ronaldo milliardaire, un petit effort et c’est bon

Cristiano Ronaldo a l’habitude de battre des records sur le terrain mais dans les prochains mois, c’est grâce à sa fortune que le Portugais va faire parler de lui.

L’attaquant de la Juventus Turin, qui a accepté de baisser son salaire de 30 % afin de limiter les pertes financières du champion d’Italie en titre durant l'interruption des compétitions liée à la crise du coronavirus à travers l'Europe, va atteindre d’ici la fin de l’année 2020 la barre symbolique du milliard de dollars empoché au cours de sa carrière selon le magazine Forbes. Il s’agit tout simplement du total le plus élevé pour un footballeur dans l’histoire. Dans le détail, le média explique que Cristiano Ronaldo a gagné 109 millions de dollars l’an dernier, dont 65 millions en salaire et bonus, ce qui le place juste derrière Lionel Messi si l’on ne tient compte que des salaires en club.

C’est en revanche lorsque l’on jette un œil sur les revenus publicitaires qui se chiffrent aux alentours de 45 millions de dollars sur l’année dernière que Cristiano Ronaldo fait une énorme différence avec Lionel Messi. Des revenus colossaux qui vont donc permettre à l’ancien attaquant du Real Madrid et de Manchester United de devenir d’ici décembre prochain le premier footballeur a atteindre la barre symbolique du milliard de dollars récolté au cours de sa carrière. Un record dans le foot, mais pas dans le sport puisque le golfeur Tiger Woods (2009) et le boxeur Floyd Mayweather (2017) ont d’ores et déjà atteint cette barre symbolique.