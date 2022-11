EdF : Pogba privé de Mondial, la Juve l'avait prévenu

Dans : Serie A.

Par Adrien Barbet

C'est désormais officiel, Paul Pogba ne disputera pas la Coupe du monde avec l'Équipe de France, laissant les Bleus dépeuplés au milieu de terrain. Massimiliano Allegri a donné son avis sur la décision de Pogba de ne pas se faire opérer plus tôt.

Si l'espoir était maigre il y a quelques jours, il est désormais totalement balayé par le clan de Pogba qui a confirmé son absence. Tout comme N'Golo Kanté, Paul Pogba ne participera pas au voyage au Qatar pour défendre son titre de champion du monde. Le milieu de terrain laisse donc Didier Deschamps sans son leader charismatique dans les vestiaires. L'ancien joueur de Manchester United, blessé au genou dès son arrivée à la Juventus de Turin, avait pris la décision de ne pas se faire immédiatement opérer, par peur de rater ce mondial. Mais finalement, la blessure a été plus grave que prévue et le joueur de 29 ans a été contraint de subir une intervention chirurgicale. Une décision qui a été vivement critiquée en Italie, par les supporters turinois, mais également mal comprise par Massimiliano Allegri.

Allegri pénalisé par le choix de Paul Pogba

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Avant d'affronter le PSG en Ligue des Champions pour la dernière rencontre de la C1, le technicien italien s'est exprimé sur l'absence de Paul Pogba et n'a pas caché ses regrets. « Je n'ai pas encore parlé à Paul. Ça ne sert à rien de répéter ce qui a déjà été dit. Une fois qu'il a pris la décision de ne pas se faire opérer, juste après sa blessure, il est normal que l'espoir de voir Paul jouer avec la Juventus et au Mondial était réduit au minimum. C'est normal qu'il soit déçu de rater le Mondial, de ne pas pouvoir jouer avec la Juventus. Et, évidemment, nous sommes pénalisés car nous n'avons jamais eu à disposition un tel joueur » a déclaré le coach de la Juventus de Turin, visiblement déboussolé face à cette situation rocambolesque. Sans Pogba depuis le début de la saison, la Juventus peine en Serie A avec une décevante septième place et joue sa qualification pour l'Europa League contre le PSG ce mercredi 2 novembre.