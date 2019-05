EdF : La Juventus Turin rêve de Didier Deschamps !

Dans : Serie A, Mercato, Equipe de France.

Championne d’Italie cette saison encore, la Juventus Turin n’a néanmoins pas rempli ses objectifs en Ligue des Champions.

Et pour cause, l’équipe de Massimiliano Allegri s’est faite éliminée dès les quarts de finale de la compétition face à l’Ajax Amsterdam en dépit d’un résultat positif au match aller aux Pays-Bas. L’avenir de l’entraîneur bianconero est donc incertain, même si ce dernier a publiquement affirmé qu’il souhaitait rester.

Longtemps, le nom de Zinedine Zidane a été associé à la Juve mais le retour du Français au Real Madrid en mars dernier a chamboulé les plans du club transalpin. Du coup, à en croire les informations de Tuttosport, la Vieille Dame rêve désormais d’un autre Français : Didier Deschamps, qui a déjà entraîné la Juve entre 2006 et 2007. Le problème pour Andrea Agnelli, c’est que le sélectionneur national est attaché telle une moule à son rocher aux Bleus. Et qu’il n’a absolument pas l’intention de quitter le navire un an seulement après avoir remporté la Coupe du monde.