Dybala et la Juventus, divorce officiel en fin de saison !

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

En fin de contrat avec la Juventus, Paulo Dybala négociait depuis des mois avec la Vieille Dame. Mais ce lundi, les deux parties ont constaté qu'aucun accord n'était possible, la Joya partira libre en juin prochain.

C’est un feuilleton qui passionnait les supporters turinois depuis très longtemps, mais il semble désormais être terminé. En effet, alors que Paulo Dybala et ses agents étaient en réunion ce lundi avec les dirigeants de la Juventus, dont Pavel Nedved, les médias italiens annoncent que finalement la prolongation de contrat proposée à l’attaquant argentin a été définitivement repoussée, et que l’attaquant argentin de 28 ans pourra donc signer gratuitement où il le souhaite dès le prochain mercato. Arrivé en 2015 en provenance de Palerme à la Juve pour 41 millions d’euros, Paulo Dybala et le club italien avaient commencé les discussions depuis longtemps, et plusieurs fois un accord avait été annoncé comme imminent. Mais cette fois la messe est dite comme le confirme la Gazzetta dello Sport : « Fumée noire, le contrat de Dybala ne sera pas renouvelé. »

Dybala sera libre, le PSG dans la danse ?

Forcément, ce statut de joueur libre va susciter bien des convoitises. Et qui dit attaquant évoluant en Italie, dit forcément Leonardo. Le nom de Paulo Dybala a souvent circulé du côté du Paris Saint-Germain ces dernières saisons, et il ne fait aucun doute que ce sera encore une fois le cas maintenant que l'on sait que celui qui a marqué 142 buts sous le maillot de la Juventus ne sera plus sous contrat dans un peu plus de trois mois. Il faut toutefois prendre quelques pincettes, car du côté de la capitale du Piémont on pourrait tout de même tenter de revenir à la table des négociations. Du moins si Andrea Agnelli a vraiment le désir de conserver la Joya, la signature de Dusan Vlahovic, l'attaquant serbe de 22 ans, pour 70 millions d'euros au mercato d'hiver ayant ouvert de nouvelles perspectives offensives