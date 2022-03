Donnarumma injurié, il en pleure

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Gianluigi Donnarumma vient de connaître deux énormes désillusions sportives avec le PSG puis avec l'Italie. Du côté de Milan, si on ne se réjouit pas ouvertement, on ricane quand même face au désespoir de l'ancien gardien de but de l'AC Milan.

Héros du dernier Euro, Gianluigi Donnarumma espérait probablement avoir calmé un peu la colère de certains supporters italiens, essentiellement milanais, lesquels ne lui pardonnent pas d’avoir quitté les Rossoneri librement pour rejoindre le Paris Saint-Germain, faisant un choix considéré du côté de San Siro comme étant uniquement motivé par l’argent plus que par le sport. Mais en l’espace de quelques semaines, le sol s’est dérobé sous les pieds du gardien de but italien, d’abord du côté de Santiago-Bernabeu où son énorme boulette face à Karim Benzema a contribué à l’écroulement du PSG en Ligue des champions, puis à Palerme où il n’a pas réussi à stopper une frappe lointaine qui a donné la victoire à la Macédoine du Nord et éliminé l’Italie dans la quête d’un ticket pour le Mondial au Qatar. Et tout cela a valu quelques critiques plus qu’acerbes à l’encontre du gardien de but de 23 ans. Pour Cristiano Ruiu, journaliste de Calcio Mercato, tout cela commence à sérieusement dépasser les bornes et ces attaques sont à pleurer.

Donnarumma seul coupable pour l'Italie

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna99)

Revenant sur les attaques incessantes contre Gianluidi Donnarumma, le journaliste hausse le ton et s’offusque de ce bashing permanent contre le portier de l’Italie et du PSG. « Ces derniers mois, j'ai vu des gens applaudir chaque fois que Donnarumma était sur le banc du PSG au profit de Keylor Navas, j'ai vu des gens célébrer l'élimination des Français contre le Real Madrid comme si c'était la finale du Mondial à Berlin en 2006. Quelle tristesse. Certes, Gigio « dort » sur le tir du joueur macédonien de l'extérieur de la surface, mais n'est-il pas étrange d'arriver à la 92e sur ce score de 0 à 0 ? Donnarumma est sûrement léger dans le contact avec Benzema au Bernabeu, mais pour toute autre équipe et pour tout autre gardien de but, il y aurait eu un scandale et la logique d'un autre arbitrage pro-Madrid. Mais non. Tout sur Donnarumma. Comme s'il était coupable de tout, même du Covid et de la guerre en Ukraine. Alors je le demande, qu'est-ce que Donnarumma a fait de mal au cours des 12 derniers mois (...) Il a choisi, en tant que professionnel, d'aller dans l'un des clubs les plus riches du football actuel qui chaque année tente de de remporter la Ligue des champions. Globalement, il a fait la même chose que les meilleurs joueurs des années 80, 90 et 2000, lesquels choisissaient de venir à Milan ou dans d'autres équipes italiennes, alors que le championnat italien était le plus riche et le plus compétitif du monde (...) Après cela, Donnarumma était le seul représentant des Rossoneri lors de l'Euro 2020. Il a été récompensé comme le meilleur joueur du tournoi, ce qui est unique pour un gardien de but. Il a entraîné l'Italie vers la victoire du titre en sauvant les tirs au but contre l'Espagne et l'Angleterre, car rappelons que l'Italie, dans les 120 minutes, n'a remporté ni la demi-finale ni la finale. Le tout à 22 ans. À cet âge, Buffon jouait encore pour Parme et n'était même pas titulaire dans l'équipe nationale (...) Donnarumma passe comme un con après avoir sauvé les tirs au but en demi-finale et en finale ? Même Buffon n'a pas sauvé même un penalty lors de la finale du Mondial 2006. Mais Donnarumma a été qualifié d'escroc. Et ça doit forcément passer comme tel... », s’offusque Cristiano Ruiu, qui n’en plus de voir que le gardien de but focalise sur sa seule personne toute la rage d’un pays qui ratera encore le Mondial.

De son côté, le gardien de but international italien du Paris Saint-Germain est brièvement sorti de son silence après le brutal KO pris contre la Macédoine. « Nous voulions participer à la Coupe du monde, vivre les émotions extraordinaires que ces compétitions peuvent donner, donner du sourire aux Italiens qui nous ont accompagnés il y a quelques mois pour conquérir l’Europe. Malheureusement, ce ne sera pas comme ça, nous sommes très déçus et nous savons à quel point tous les Italiens sont tous comme nous. Mais nous savons aussi que dans le football, comme dans la vie, nous devons regarder devant et revenir au jeu. Notre tâche est de ramener l’équipe nationale là où elle le mérite et de construire à partir d’aujourd’hui, étape par étape, un avenir gagnant. Forza Azzurri », a seulement indiqué, via son compte Instagram, un Gianluigi Donnarumma, qui va devoir désormais digérer tout cela.