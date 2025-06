Donnarrumma et Rabiot, Milan veut réunit les « ‍traitres ‍»

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Pas mal de mouvements sont à prévoir cet été sur le marché des transferts. L'AC Milan a notamment des vues sur des joueurs importants de Ligue 1.

L'AC Milan sort d'une saison bien morose et aura à coeur de rebondir dans quelques mois. La direction du club lombard est prête à passer à autre chose avec certains joueurs. Rafael Leao, Théo Hernandez ou encore Mike Maignan sont annoncés partants. Et ce ne seront pas les seuls joueurs à être concernés. Que les fans et observateurs de l'AC Milan se rassurent, le club italien veut considérablement se renforcer. Deux joueurs plaisent beaucoup aux pensionnaires de San Siro, à savoir Gianluigi Donnarumma (PSG) et Adrien Rabiot (OM).

L'AC Milan pense à deux anciens de Serie A

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma)

Selon les informations de Milannews, Massimiliano Allegri ne veut pas perdre de temps et frapper fort sur le marché des transferts. L'entraineur italien apprécie énormément le profil de Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat avec le PSG en juin 2026 et qui ne trouve toujours pas d'accord pour prolonger son bail. Il se dit qu'un montant de 40 millions d'euros pourrait être suffisant pour convaincre les champions d'Europe de lâcher leur portier. Ce qui serait assez exceptionnel, puisque Gigio Donnarumma avait planté les Rossonneri gratuitement pour rejoindre Paris. Concernant Adrien Rabiot, il pourrait aussi se laisser tenter par un retour en Serie A dans le projet Allegri. Il est en fin de contrat en juin 2026 et rien ne semble fermé à son sujet, même si du côté de l'OM, on a fait une priorité de prolonger le contrat de l'ancien parisien.

A noter que l'ancien du PSG n'est pas le seul joueur courtisé par l'AC Milan au milieu de terrain. Luka Modric est aussi dans les petits papiers lombards. Petit bémol tout de même, le fait que Milan ne disputera pas la Ligue des champions la saison prochaine. De quoi refroidir certaines pistes et mettre un coup aux finances du club.