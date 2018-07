Cristiano Ronaldo reçoit une très mauvaise nouvelle en Italie

Dans : Serie A, Mercato, Liga.

C'est lundi que Cristiano Ronaldo sera officiellement présenté par la Juventus après son transfert surprise du Real Madrid. Mais CR7 n'aura pas eu longtemps la vie tranquille en Italie, puisque le fisc espagnol a déjà fait savoir que le dossier Cristiano Ronaldo n'allait pas se refermer avec ce départ vers Turin. Via Europa Press, un responsable espagnol du ministère des finances a clairement envoyé un message à Cristiano Ronaldo concernant son affaire de fraude fiscale.

« La signature de Ronaldo avec la Juventus ne changera pas ses problèmes avec le Trésor Public (...) Même en Italie, une ordonnance d'arrestation peut être activée si Cristiano Ronaldo est reconnu coupable des crimes fiscaux examinés ou s'il faut obtenir le paiement des amendes en cas d'accord judiciaire (...) Quoi qu'il en soit ses avocats vont devoir continuer à le défendre devant la justices espagnole », a très fermement prévenu Jose Maria Mollinedo, secrétaire général du ministère des finances. Il y a quelques semaines, on avait évoqué un possible accord à l'amiable entre Cristiano Ronaldo et le fisc espagnol, moyennant le paiement d'une amende de 18,8ME et une peine de deux ans de prison, sachant que cette dernière ne sera pas effectuée.