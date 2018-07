Cristiano Ronaldo fait halluciner la Juventus, sa forme physique est historique

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Avant de signer à la Juventus, Cristiano Ronaldo a passé une série de tests physiques, le joueur de 33 ans devant confirmer qu'il était toujours en état de mériter son salaire énorme et le gros investissement fait par le club turinois pour l'acheter au Real Madrid. Et du côté de la Vieille Dame, on a été totalement interloqué par les résultats de cette batterie d'examens médicaux et sportifs. Selon quelques éléments qui sont sortis dans la Gazzetta dello Sport, on apprend notamment que Cristiano Ronaldo affiche un taux de masse graisseuse de 7% contre 10 à 11% en moyenne pour un footballeur d'une vingtaine d'année, de même CR7 a une masse musculaire de 50%.

Et le quotidien sportif italien affirme que sur l'ensemble des joueurs présents au Mondial, l'international portugais est celui ayant la forme la plus énorme, son indice de performance physique étant de 52, sachant qu'au sommet de son art un joueur de 25 ans atteint le maximum de cet indice, soit 49. A son âge, Cristiano Ronaldo devrait afficher un score de 38 sur cette échelle, ce qui en dit long sur l'incroyable mécanique sportive qu'est CR7. Une forme physique qui n'a rien de magique, le nouveau joueur de la Juventus travaillant comme un dingue sur le plan physique et cela depuis le début de sa carrière.