Cristiano Ronaldo affole la Juventus, 500.000 maillots CR7 vendus !

Le transfert de Cristiano Ronaldo du Real Madrid à la Juventus a provoqué un énorme engouement chez les supporters de la Vieille Dame. Et à 48 heures de la présentation officielle de CR7 à Turin, la folie est totale du côté des fans de la Juve. En effet, ce samedi, Yahoo Italie annonce que 20.000 maillots floqués Cristiano Ronaldo ont été achetés à la boutique officielle du club et que 500.000 tuniques CR7 ont été réservées via le site de la Juventus. Un record mondial en l'espace de seulement quelques jours, sachant que le maillot adulte est vendu pour un montant allant de 104 à 138 euros. De quoi financer une partie du transfert de Cristiano Ronaldo.

De manière plus anecdotique, on trouve désormais à Turin une pizza et une glace Cristiano Ronaldo, les deux commerçants ayant mis en vente ces produits avouant qu'ils ne regrettaient pas cette décision, la pizza et la glace CR7 s'arrachant également. Et cela alors que la star portugaise n'a pas encore posé le pied dans la capitale piémontaise.