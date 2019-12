Cristiano Ronaldo a trop de muscles, son étrange problème dévoilé

Dans : Serie A.

En dehors de deux buts inscrits sur pénalty ces dernières semaines, Cristiano Ronaldo connait une période beaucoup moins faste avec la Juventus.

S’il empile toujours les buts avec le Portugal, il cherche le bon rythme avec le champion d’Italie. Pas encore de quoi tirer le signal d’alarme, surtout que la superstar portugaise a pris pour habitude d’afficher sa meilleure forme au printemps, quand les matchs de Ligue des Champions valent de l’or. Mais en attendant, CR7 fait preuve d’une maladresse assez déroutante dans le dernier geste, qu’Omar Da Fonseca explique comme d’habitude à sa façon.



« C’est quand même un joueur étroitement lié à son côté physique. Je dis tout le temps qu’il a trop de muscles, on a l’impression que les muscles ne peuvent plus rentrer dans son corps. Maintenant, il décroche, il essaye de toucher le ballon, mais ce n’est pas un joueur qui construit. Il est dans le défi permanent, son équipe joue encore pour lui, mais il a perdu dans le dernier geste qui était naturel, celui dans lequel il avait la qualité pour finir. S'il est sur le déclin, mais on est tous sur le déclin », a expliqué le consultant argentin de BeIN Sports, pour qui Cristiano Ronaldo force clairement son jeu et perd son instinct de buteur. A 35 ans, l’ancien du Real Madrid a toutefois encore les moyens de faire taire tout le monde, la Juventus ayant déjà son billet en poche pour les 1/8e de finale de la Ligue des Champions.