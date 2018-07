Cristiano Ronaldo à la Juve, Naples veut répondre grâce au PSG

Dans : Serie A, PSG, Mercato.

Avec la signature de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin, la Serie A va forcément prendre une nouvelle dimension la saison prochaine.

Les regards du monde entier seront tournés vers l’Italie et son championnat que les Bianconeri dominent sans partage. Rappelons que la Vielle Dame vient de remporter son septième titre consécutif, c’est dire la suprématie du club turinois qui risque de tuer tout suspense avec l’arrivée de CR7. C’est pourquoi Naples, son principal concurrent, se sent obligé de répondre sur le marché des transferts.

La formation dirigée par Aurelio De Laurentiis veut également réussir un gros coup, notamment du côté du Paris Saint-Germain. Le Napoli envisagerait le retour de son ancien buteur Edinson Cavani et le transfert d’Angel Di Maria. Deux joueurs régulièrement annoncés sur le départ. Et la presse transalpine ne s’arrête pas là. Selon nos confrères, l’entraîneur Carlo Ancelotti rêve aussi de l'attaquant français Karim Benzema ! Pourquoi pas, étant donné que le Real Madrid a dit adieu à sa BBC...