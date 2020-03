Coronavirus : L’arrêt total du football en Italie envisagé !

Dans : Serie A.

Pays européen le plus touché par le Coronavirus, l’Italie tente de trouver des solutions pour arrêter la propagation de la maladie.

Le chef du gouvernement a récemment demandé à la communauté scientifique des directives pour contre la progression de la maladie. Et l’agence de presse ANSA révèle ce mardi soir que le gouvernement italien envisage d’appliquer la fin de tous les évènements impliquant la réunion de personnes dans un espace rapproché et pouvant amener des mouvements de panique, pour une durée de 30 jours. Ce décret qui pourrait être rapidement adopté par Giuseppe Conte serait ainsi valable pour tout le mois de mars, et interdirait toutes les rencontres sportives, professionnelles comme amatrices, sur l’ensemble du territoire italien.

La demi-finale de la Coupe d’Italie entre la Juventus et le Milan AC, qui devait se dérouler ce mercredi, a été annulé, et il devrait en être ainsi pour les prochains matchs dans les stades italiens. Si cette mesure radicale devait être appliquée, bien évidemment les rencontres européennes ne pourraient pas avoir lieu en Italie, l’autorité du gouvernement surpassant les éventuelles consignes ou décisions des instances du football.