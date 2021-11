CAN : Victor Osimhen a morflé, il déclare forfait

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Auteur de 9 buts avec Naples depuis le début de la saison, Victor Osimhen est officiellement forfait pour la Coupe d’Afrique des Nations.

C’est un énorme coup dur pour Naples ainsi que pour le Nigéria, l’attaquant Victor Osimhen est indisponible pour au moins 90 jours. Et pour cause, l’ex-attaquant de Lille a été victime d’un gros choc lors de la défaite 3-2 de Naples contre l’Inter Milan ce week-end. Touché au visage après un duel avec Milan Skriniar, Victor Osimhen souffre de multiples fractures de l’orbite et de la pommette gauche. Opéré avec succès ce mardi, il manquera trois mois de compétition et ne sera par conséquent pas disponible pour défendre les couleurs du Nigéria à la CAN.