Bennacer impliqué dans un échange jugé scandaleux

L'AC Milan a rapidement fait savoir à Ismaël Bennacer que Massimiliano Allegri ne compterait pas sur lui la saison prochaine et lui cherche donc des portes de sortie. L'OM s'est un temps montré intéressé, mais les Rossoneri ont d'autres plans en tête.

La carrière d'Ismaël Bennacer est en train de prendre une drôle de tournure. Malgré un regain de forme à l'aube du mercato hivernal 2024, le natif d'Arles était poussé dehors par la direction de l'AC Milan, laquelle trouvait ainsi un accord avec l'Olympique de Marseille pour un prêt avec une option d'achat de 12 ME plus 3 de bonus. Après six mois assez moyens, l'international algérien est revenu en Lombardie, dans le flou le plus total concernant son avenir. L'OM était ensuite enclin à lui proposer un nouveau prêt, sauf que l'option d'achat fixe de 12 ME n'a pas été jugée suffisante par les dirigeants rossoneri qui en attendent au moins 15 pour le laisser partir définitivement. Al-Ittihad a aussi tenté sa chance mais n'a pas non plus proposé assez. De son côté, le pensionnaire de Serie A a réfléchi à un autre plan pour son indésirable.

Il est désormais acté qu'Ismaël Bennacer n'a plus aucun avenir à l'AC Milan. Toutefois, il pourrait bien en avoir encore un en Serie A. Selon les informations de La Repubblica, les Rossoneri ont proposé 10 millions d'euros, plus l'international algérien, à la Juventus pour s'offrir Dusan Vlahovic. Les Lombards ont cruellement besoin d'un nouvel attaquant de pointe pour la saison prochaine et ont fait de l'international serbe leur priorité. Toutefois, la Juventus a clairement ri au nez des Milanais devant cette proposition jugée honteuse. Dans le plan de ces derniers, il n'est nulle part question de trouver un accord avec l'Olympique de Marseille. Le joueur, bien que mal évalué, peut toujours servir de monnaie d'échange pour faciliter l'arrivée d'autres recrues au club lombard.